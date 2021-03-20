На Украине забеспокоились о новой холодной войне между Западом и Россией
Высказывания президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина могут стать началом новой «холодной войны» между Западом и РФ, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Но я переживаю насчет того, чтобы это не оказалось горячей войной для Украины, потому что президент России может разыграть очередную авантюру против нас», — поделился Аваков в эфире телепрограммы «Свобода слова».
При этом глава украинского МВД отметил, что Украина еще в 2014 году получила ответ на вопрос, убийца ли Путин.
Ранее Байден заявил в интервью, что российский президент ответит за «вмешательство» в американские выборы, приписываемое России. Кроме того, американский лидер ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина убийцей.
В свою очередь, президент России, комментируя высказывания Байдена, пожелал ему здоровья и предложил организовать открытую публичную дискуссию. Позже Байден сообщил, что «в какой-то момент» поговорит с Путиным.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 632 / сут.
Умерли
94 659+392 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+11 279 / сут.
- Дерипаска обвинил ЦБ в атаке на доходы граждан и правительство Мишустина
- В Японии сняли предупреждение о цунами после землетрясения в 7,2 балла
- Маск отверг предположения об использовании автомобилей Tesla для шпионажа
- Украинский суд арестовал имущество и 100% акций предприятия «Мотор Сич»
- В Японии из-за землетрясения магнитудой 7,2 объявлена угроза цунами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru