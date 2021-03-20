На Украине забеспокоились о новой холодной войне между Западом и Россией

Высказывания президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина могут стать началом новой «холодной войны» между Западом и РФ, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Но я переживаю насчет того, чтобы это не оказалось горячей войной для Украины, потому что президент России может разыграть очередную авантюру против нас», — поделился Аваков в эфире телепрограммы «Свобода слова».

При этом глава украинского МВД отметил, что Украина еще в 2014 году получила ответ на вопрос, убийца ли Путин.

Ранее Байден заявил в интервью, что российский президент ответит за «вмешательство» в американские выборы, приписываемое России. Кроме того, американский лидер ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина убийцей.

В свою очередь, президент России, комментируя высказывания Байдена, пожелал ему здоровья и предложил организовать открытую публичную дискуссию. Позже Байден сообщил, что «в какой-то момент» поговорит с Путиным.

