На Украине возбудили дело из-за поезда Петербург—Симферополь

Прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту прибытия пассажирского поезда из Санкт-Петербурга в Симферополь через Керченский мост.

В сообщении ведомства говорится, что дело возбуждено по статье «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины», она предусматривает до пяти лет лишения свободы.

«Будет дана правовая оценка незаконному запуску железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Крымским полуостровом», - цитирует украинскую прокуратуру КИА.



Первый пассажирский поезд прибыл в Крым через Керченский мост утром в среду, 25 декабря. Путь из Северной столицы в Симферополь за 43,5 часа проделали 600 пассажиров, сообщает RT.

Ранее железнодорожное движение по Керченскому мосту открыл президент России Владимир Путин.

