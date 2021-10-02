На Украине решили «вернуть» Крым и Донбасс к 2030 году
Депутаты украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» представили на совещании цели политической организации, согласно которым к 2030 году Украина должна добиться «возвращения» Крыма и Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, зампред комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая опубликовала в Facebook фото, на котором изображена девочка с украинским флагом, с подписью: «Какова наша общая цель? В 2030 году Украина восстановила свои суверенные границы и стала развитой экономикой».
Выездное заседание «Слуги народа» проходит в Трускавце. Ожидается, что на совещании представят разработанный властями план трансформации страны. Кроме того, депутаты намерены побеседовать с представителями силовых ведомств и правоохранительных органов.
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