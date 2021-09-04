На Украине рассказали об ультиматуме от США

Украина получила от США «задание» назначить руководителей антикоррупционных органов. Об этом заявил журналист Виталий Семченко, слова которого передает издание «Обозреватель».

По мнению журналиста, Вашингтон останется партнером Киева только при наличии антикоррупционных органов, это основное положение для эффективной борьбы со взяточничеством на высшем уровне.

«Провал реформ может грозить стратегическим отношениям с партнерами. Создание антикоррупционных органов было одним из условий предоставления безвиза с Евросоюзом и финансовой помощи Запада», — подчеркнул Семченко.

Журналист считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому предстоит в ближайшее время обеспечить проведение конкурса на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В свою очередь, Вашингтон продолжит «внимательно следить за этим процессом».

