Ранее глава государства заявил, что украинский и австрийский народы связывают давние тесные исторические отношения.

Как отметил Гольдарб, слова Зеленского покоробили его.

«Называть рабство в Австро-Венгерской империи, которое было уготовано части сегодняшней Украины — Галичине, близкими историческими отношениями, по-моему, свинство», — поделился политик в эфире телеканала «Первый казацкий».

Гольдарб считает, что наиболее благоприятная ситуация в Киеве складывалась на фоне содружества со странами-соседями. По словам политика, в 1654 году после включения части Украины в состав Русского царства в стране прекратились набеги кочевников и поляков и наступила эпоха процветания. Гольдарб добавил, что западные страны «пожирают» все, что дает украинская земля и народ.

