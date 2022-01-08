На Украине раскритиковали заявления Зеленского о тесных связях с Австрией
Украинский политик Максим Гольдарб счел оскорбительным для народа высказывание президента Украины Владимира Зеленского во время его встречи с канцлером Австрии Карлом Нехаммером.
Ранее глава государства заявил, что украинский и австрийский народы связывают давние тесные исторические отношения.
Как отметил Гольдарб, слова Зеленского покоробили его.
«Называть рабство в Австро-Венгерской империи, которое было уготовано части сегодняшней Украины — Галичине, близкими историческими отношениями, по-моему, свинство», — поделился политик в эфире телеканала «Первый казацкий».
Гольдарб считает, что наиболее благоприятная ситуация в Киеве складывалась на фоне содружества со странами-соседями. По словам политика, в 1654 году после включения части Украины в состав Русского царства в стране прекратились набеги кочевников и поляков и наступила эпоха процветания. Гольдарб добавил, что западные страны «пожирают» все, что дает украинская земля и народ.
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