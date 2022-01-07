Госдеп пообещал Киеву не обсуждать с Москвой Украину без ее ведома

В Госдепе США заверили Киев, что не будут обсуждать Украину без ее ведома на предстоящих 12 января переговорах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госдеп США.



Ведомство распространило сообщение об этом по итогам разговора госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД Украины.

Заседание Совета Россия–НАТО должно состояться 12 января. Ранее в январе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главной темой переговоров Совета НАТО и РФ 12 января станет ситуация вокруг Украины и европейская безопасность.

