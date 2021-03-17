Иран назвал причину крушения украинского Boeing в 2020 году

Организация гражданской авиации Ирана назвала ошибку оператора системы ПВО причиной крушения украинского Boeing 737-800 под Тегераном в январе 2020 года. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на итоговый отчет по расследованию катастрофы.

Как отмечается в документе, из-за ошибки воздушное судно определили как «вражескую цель», в результате чего по самолету были выпущены две ракеты.

В июле 2020 года в докладе гражданской авиации Ирана уточнялось, что причиной авиакатастрофы послужили неверные настройки комплекса ПВО, сообщает Ura.ru.

Летевший из Тегерана в Киев рейс Международных авиалиний Украины потерпел крушение 8 января 2020 года вскоре после вылета из аэропорта иранской столицы. В результате авиакатастрофы погибли 176 человек.

