Иран назвал причину крушения украинского Boeing в 2020 году
Организация гражданской авиации Ирана назвала ошибку оператора системы ПВО причиной крушения украинского Boeing 737-800 под Тегераном в январе 2020 года. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на итоговый отчет по расследованию катастрофы.
Как отмечается в документе, из-за ошибки воздушное судно определили как «вражескую цель», в результате чего по самолету были выпущены две ракеты.
В июле 2020 года в докладе гражданской авиации Ирана уточнялось, что причиной авиакатастрофы послужили неверные настройки комплекса ПВО, сообщает Ura.ru.
Летевший из Тегерана в Киев рейс Международных авиалиний Украины потерпел крушение 8 января 2020 года вскоре после вылета из аэропорта иранской столицы. В результате авиакатастрофы погибли 176 человек.
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