На Украине призвали избавиться от советских книг в библиотеках

Более 50% из 240 миллионов единиц документов, хранящихся в библиотеках Украины, изданы до 1990 года. Об этом заявила директор государственного учреждения «Украинский институт книги» Александра Коваль, передает РИА ФАН.

По словам Коваль, меньше 20% книжного фонда издано после 2000 года. Она призвала провести аудит и «вычистить библиотеки от советского фонда». Очевидно, речь идёт об их замене на книги на украинском языке: «Украинский институт книги» закупает только такие, подчеркнула Коваль.

В 2016 году президент Украины Пётр Порошенко ограничил ввоз в страну «иностранной продукции антиукраинского содержания». Только в 2019 году Госкомтелерадио на это основании не пропустил на Украину 151 издание из России общим тиражом около миллиона экземпляров.

