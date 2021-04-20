На Украине призвали бороться с российскими СМИ
Российские СМИ сохраняют свое большое присутствие на Украине через различные платформы, с этим надо бороться, считает министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
Он заявил, что цифры просмотров российских СМИ в Украине через различные платформы достаточно большие, особенно в некоторых регионах. «Российская повестка часто подхватывается нашими медиа, потому что нет анализа того, откуда растут ноги», - заявил министр в интервью «РБК-Украина».
Поэтому, по его мнению, стал актуальным вопрос создания центров противодействия дезинформации. Министр рассказал, что украинские власти также официально обращалась в Youtube, чтобы заблокировать трансляцию трех запрещенных в стране телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, однако ответа так и не получили.
На данный момент на Украине введены санкции против ряда российских СМИ. Ограничения касаются, например, МИА «Россия сегодня» автономной некоммерческой организация «ТВ-Новости», ООО «Федеральное агентство новостей», ООО «СМИ2» , ВГТРК, РЕН ТВ, ТВ Центр, НТВ-ПЛЮС, телерадиокомпания «Звезда», «ТНТ-Телесеть», «Москва Медиа», РК Медиа, «Цифровое телевидение», «Национальная медиа группа» и другие.
Ранее украинский экономист Александр Дудчак в эфире НСН прокомментировал запрет на ввоз пшеницы, ржи, подсолнечного масла и туалетной бумаги из России в Украину.
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