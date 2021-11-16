На Украине оценили отмену Россией квот на товары из ДНР и ЛНР

«Демарш этот осуществляется по идейному замыслу в рамках очередного этапа гибридной войны. Это действие, прямо нарушающее минские и нормандские соглашения, где прописано, что стороны удерживаются от шагов экономических и политических, которые способствуют дальнейшему разрыву оккупированных территорий с Украиной», — считает политик.

Арестович выразил мнение, что следующим шагом Москвы в Донбассе станет интеграция на товарном рынке, пишут Известия. Как отметил советник, Киев даст оценку ситуации «и на уровне государства, и на уровне международных партнеров».

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ об оказании гуманитарной поддержки ДНР и ЛНР, который облегчит поступление на российский рынок товаров из самопровозглашенных республик, напоминает Газета.ру.

