На Украине оценили отмену Россией квот на товары из ДНР и ЛНР
Решение России отменить квоты на экспорт и импорт товаров из самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской народных республик (ЛНР) является «демаршем» в рамках «гибридной войны». Об этом заявил внештатный советник главы офиса президента Украины, пресс-секретарь делегации страны в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович в беседе с изданием «Новости Донбасса».
«Демарш этот осуществляется по идейному замыслу в рамках очередного этапа гибридной войны. Это действие, прямо нарушающее минские и нормандские соглашения, где прописано, что стороны удерживаются от шагов экономических и политических, которые способствуют дальнейшему разрыву оккупированных территорий с Украиной», — считает политик.
Арестович выразил мнение, что следующим шагом Москвы в Донбассе станет интеграция на товарном рынке, пишут Известия. Как отметил советник, Киев даст оценку ситуации «и на уровне государства, и на уровне международных партнеров».
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ об оказании гуманитарной поддержки ДНР и ЛНР, который облегчит поступление на российский рынок товаров из самопровозглашенных республик, напоминает Газета.ру.
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