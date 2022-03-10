На Украине одобрили применение оружия гражданскими во время военного положения

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, дающий право гражданским лицам применять огнестрельное оружие во время военного положения в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее украинский парламент принял закон «Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины». Закон распространяется на граждан Украины, на иностранцев и лиц без гражданства, которые законно находятся на территории Украины.

Согласно закону, гражданские лица должны сдать оружие спустя 10 дней после отмены военного положения. Также в документе отмечается, что гражданские лица не несут ответственности за применение оружия против лиц, осуществляющих военные действия на территории Украины.

Военное положение на Украине введено 24 февраля.





