На Украине одобрили применение оружия гражданскими во время военного положения

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, дающий право гражданским лицам применять огнестрельное оружие во время военного положения в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее украинский парламент принял закон «Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины». Закон распространяется на граждан Украины, на иностранцев и лиц без гражданства, которые законно находятся на территории Украины.

Согласно закону, гражданские лица должны сдать оружие спустя 10 дней после отмены военного положения. Также в документе отмечается, что гражданские лица не несут ответственности за применение оружия против лиц, осуществляющих военные действия на территории Украины.

Военное положение на Украине введено 24 февраля.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры