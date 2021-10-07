На Украине назвали возможные сроки распада страны
Украина может прекратить существовать как государство до 2050 года. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев, общаясь с подписчиками своего YouTube-канала.
Бывший парламентарий отметил тяжелую экономическую ситуацию в стране и недовольство населения, которое может привести к противостоянию между украинцами. Также Мураев напомнил о словах главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о 490 тысячах паспортов РФ, выданных на Донбассе.
«А сколько румыны выдали паспортов? А венгры? А сколько карт поляков роздано? Смотрите, это все те страны, которые претендуют на наше несчастье. Когда мы начнем друг друга убивать, они нас начнут дружно спасать. <...> От Украины останется вот такой кусочек. Какой 2050 год? Мы не доживем до этого, если не начнем заниматься своей страной, если не пересмотрим правила игры внутри страны», — заявил экс-депутат.
Мураев призвал Киев начать заниматься внутренними проблемами Украины, «похоронить конфликты» и поставить общую цель. Кроме того, трудности страны может решить ее федерализация, отмечает Ura.ru.
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