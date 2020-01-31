На Украине готовят рок-оперу «Сагайдачный. Штурм Москвы»
Придерживающаяся националистических взглядов украинская сказочница Лариса Ницой сообщила о готовящейся премьере рок-оперы «Сагайдачный. Штурм Москвы». На своей странице в Facebook она опубликовала свидетельство о регистрации авторского права на литературный сценарий этого мюзикла. Авторами указаны сама писательница и её муж-историк.
Отвечая на вопросы в комментариях к посту, Ницой уточнила, что премьера запланирована на октябрь. На вопрос о том, чем заканчивается штурм по её версии, она написала: «Вселенским счастьем».
Пётр Сагайдачный – предводитель запорожских казаков, который в 1618 году штурмовал Москву одновременно с польско-литовскими войсками. Осада закончилась неудачей интервентов, с которыми впоследствии Русское царство заключило Деулинское перемирие.
Писательница Ницой известна своими русофобскими взглядами. Она часто попадала в новостные сводки, устраивая скандалы из-за русской речи в общественных местах, обвиняла Москву в «краже Руси» у украинцев и призывала вытеснить из Украины «московский язык».
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