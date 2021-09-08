На Украине допустили встречу Зеленского с Путиным в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден согласиться на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Крыму или в Москве, считает бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
«Если раньше Зеленский еще выбирал, где можно встречаться, то посмотрите, чем закончится. Встреча будет в Москве, скорее всего. И кстати может быть еще в Крыму. Это было бы красиво», — заявил экс-парламентарий в эфире телеканала «НАШ».
Кроме того, встреча Зеленского и Путина с малой долей вероятности может пройти в Минске. В то же время, по мнению Мураева, проведение переговоров в Белоруссии было бы унизительно для Киева после действий Украины в отношении Минска на дипломатическом уровне, отмечает RT.
Экс-депутат добавил, что встреча лидеров двух стран в большей мере интересна Украине. Мураев считает, что переговоры с Путиным жизненно важны для украинской стороны из-за вопросов урегулирования конфликта в Донбассе, транзита газа и экономических проблем, сообщает Ura.ru.
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