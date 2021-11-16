На президентских выборах в Болгарии побеждает действующий лидер

Действующий лидер Болгарии Румен Радев побеждает на президентских выборах в стране согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на национальное телевидение страны.

По данным ЦИК, Радев побеждает с 49,45% голосов. С ним в паре в качестве претендентки на позицию вице-президента идет Илияна Йотова. К настоящему времени обработаны 99,5% голосов избирателей.

На втором месте по количеству голосов находится пара Атанас Герджиков и Невяна Митева (22,85%).

Ранее в ноябре сообщалось об аресте кандидата на пост президента Болгарии Бояна Расате по подозрению в нападении на офис ЛГБТ-сообщества



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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Выборы ПрезидентаБолгария
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