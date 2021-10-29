На пост мэра Краснодара претендуют 24 человека
29 октября 202123:44
Двадцать четыре человека подали заявки на участие в отборе кандидатов на должность главы Краснодара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрация города.
Конкурсная комиссия закончила прием документов, который велся с 4 по 29 октября. Отбор кандидатов на должность мэра запланирован на 15 ноября.
Отмечается, что в списке претендентов на пост главы города, бизнесмены, депутаты и главы окружных администраций, также есть один безработный.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru