На несогласованную акцию Яшина и Соболь вышли украинские активисты

Среди участников несогласованной акции незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму от оппозиции оказались украинские активисты. Одного из них случайно обнаружила съемочная группа телеканала «Дождь», освещавшая событие. На вопрос журналиста, из какого он избирательного округа Москвы, участник несанкционированного митинга заявил, что он прибыл с Украины. «Я думаю, что пора, чтобы здесь такая власть была, как сейчас на Украине», - заявил он в ответ на вопрос, почему он пришел на данную акцию.

Как сообщалось ранее, часть участников акции составили сотрудники и волонтеры избирательных штабов незарегистрированных кандидатов.

Напомним, что ранее окружные избирательные комиссии обнаружили в подписных листах ряда оппозиционных кандидатов высокий процент брака. Кроме того были выявлены нарушения - среди подписей оказались принадлежащие давно умершим людям. Глава Мосгоризбиркома Валерий Горбунов подчеркнул, что недопущенные кандидаты могут отстаивать свои права на ближайших заседаниях избирательных комиссий, а также в суде, однако ни одного заявления в суд со стороны оппозиционеров не поступило.

