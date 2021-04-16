«Мёртвые регионы». Зеленский предрёк Крыму будущее «хуже Чернобыля»

Донбасс и ставший российским Крым со временем ждёт незавидная участь, заявил президент Украины Владимир Зеленский. В интервью французскому изданию Le Figaro он предположил, что жители этих регионов «не будут счастливы без Украины».

Украинский президент привел в пример другие регионы, где есть «оккупация» - отделившуюся от Грузии Абхазию и Приднестровье. Никакого научного прорыва, «крутых предприятий» и счастливой жизни там нет, подчеркнул Зеленский.

«Итак, это будет "мертвая" территория. Это будет хуже, чем Чернобыль. Потому что даже в Чернобыль приезжают туристы. А это будут просто "мертвые" регионы, к сожалению», - приводит сайт президента Украины слова Зеленского.

Политик подчеркнул, что для него Крым и Донбасс остаются украинскими. В понимании Зеленского, после 2014 года там стало хуже: «туризма нет, предприятий нет, работы нет, цены высокие, воды нет». К слову, подачу воды в Крым в своё время остановила именно Украина.

