Мягкий отказ Москве? Почему Зурабишвили советуется с Зеленским

Решение об участии в торжествах по случаю Дня Победы в Москве президент Грузии Саломе Зурабишвили примет только после обсуждения этого вопроса с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил Первый канал Общественного вещателя Грузии. Свою точку зрения грузинский лидер пояснила в телеэфире тем, что намерена обсудить этот вопрос в ходе своего визита на Украину в начале 2020 года.

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в эфире НСН предположил, почему вдруг такой опытный политик как Зурабишвили, стала просить совета у президента со стажем в полгода.