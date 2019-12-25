Мягкий отказ Москве? Почему Зурабишвили советуется с Зеленским
Заместитель директора Института стран СНГ предположил в эфире НСН, что Грузия просто прячется за спину Украины.
Решение об участии в торжествах по случаю Дня Победы в Москве президент Грузии Саломе Зурабишвили примет только после обсуждения этого вопроса с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил Первый канал Общественного вещателя Грузии. Свою точку зрения грузинский лидер пояснила в телеэфире тем, что намерена обсудить этот вопрос в ходе своего визита на Украину в начале 2020 года.
Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в эфире НСН предположил, почему вдруг такой опытный политик как Зурабишвили, стала просить совета у президента со стажем в полгода.
«Грузия и Украина были активными создателями организации ГУАМ и сейчас в ней продолжают работать весьма активно, в отличие от Азербайджана и Молдовы. Но даже в этом случае заявление Зурабишвили выглядит очень странно. Пройдя большую школу дипломатии, она обращается за советом к недавнему комику, как ей быть?! Я бы предположил, что это самая мягкая форма отказа России. Если Зеленский не поедет, а скорее всего, 9 мая его в Москве не тоже не будет, Грузия тоже своих первых лидеров не отправят», - предположил политолог.
«В реальных условиях, когда нет явной радикализации отношений со стороны Азербайджана, Молдовы, тем более с его нынешним президентом, эти государства политику Грузии и Молдовы в этом случае, думаю, не поддержат».
В 2020-м году Россия планирует широко отпраздновать 75-ую годовщину в Великой Отечественной войне. Приглашение принять участие в торжествах получил, в том числе, президент США Дональд Трамп.
Как отметил глава МИД России Сергей Лавров, что во время его встречи с американским лидером в Вашингтоне последний рассказал о своем желании посетить Парад Победы в Москве 9 мая 2020 года, если позволит его график.
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