МВФ остановил работу с Афганистаном из-за неясностей с правительством
16 сентября 202117:59
Работа международного валютного фонда (МВФ) с Афганистаном временно прекращена из-за отсутствия ясности в вопросе правительства республики. Об этом сообщает представитель организации, передает РИА Новости.
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16 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru