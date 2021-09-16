МВФ остановил работу с Афганистаном из-за неясностей с правительством

Работа международного валютного фонда (МВФ) с Афганистаном временно прекращена из-за отсутствия ясности в вопросе правительства республики. Об этом сообщает представитель организации, передает РИА Новости.

материал дополняется

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: twitter.com/pnews360
ТЕГИ:ПравительствоМВФАфганистан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры