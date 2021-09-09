Мракобесие: в Крыму оценили возможные санкции Киева из-за Крымского моста

Намерение Украины ввести санкции за строительство Крымского моста — мракобесие, считает глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Об этом политик заявил в беседе с РИА Новости.

«Киев не удивляет уже своей изобретательностью. Политика нынешней украинской власти сплошь пропитана безумием и мракобесием, что вызывает лишь сожаление», — поделился Гемпель.

Парламентарий добавил, что РФ «строит мосты, а киевские власти пытаются их разрушить». По словам Гемпеля, попытки Киева навредить Крыму безрезультатны.

В свою очередь, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек отметил, что решение украинских властей о санкциях против Крыма не является чем-то неожиданным.

«Разве полуостров от этих санкций станет ближе к Украине? Или, может, в России мосты строить перестанут? Конечно, нет», — подчеркнул Бальбек в беседе с RT.

Кроме того, депутат считает, что Украина находится под внешним управлением.

«Если Украина надеется, что от этих санкций получит больше преференций от Запада, то это просто детская наивность», — добавил Бальбек.

Ранее украинский Кабинет министров предложил Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) ввести пятилетние санкции против лиц, причастных к строительству Крымского моста, напоминает РЕН ТВ. В черный список предлагается внести 6 граждан и 24 организации.

