Москва запретила въезд в РФ ряду представителей стран Евросоюза

Москва запретила въезд в РФ ряду представителей стран Евросоюза, тем самым расширив ранее существовавший список персон ног-грата. Об этом заявили в МИД РФ, передаёт РИА НОВОСТИ.

В ведомстве отметили, что решение принято в связи с недружественными мерами Брюсселя.

Ранее 25 октября стало известно, что запрет на въезд россиян, прибывающих из-за пределов шенгенской зоны вступил в силу в Чехии. Ограничения западные страны вводят из-за начатой РФ военной операции на территории Украины

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ФОТО: РИА Новости
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