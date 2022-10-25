Москва запретила въезд в РФ ряду представителей стран Евросоюза
Москва запретила въезд в РФ ряду представителей стран Евросоюза, тем самым расширив ранее существовавший список персон ног-грата. Об этом заявили в МИД РФ, передаёт РИА НОВОСТИ.
В ведомстве отметили, что решение принято в связи с недружественными мерами Брюсселя.
Ранее 25 октября стало известно, что запрет на въезд россиян, прибывающих из-за пределов шенгенской зоны вступил в силу в Чехии. Ограничения западные страны вводят из-за начатой РФ военной операции на территории Украины
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