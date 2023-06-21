Москва выдала агреман новому послу Германии Ламбсдорфу
Москва выдала агреман (предварительное согласие) новому послу Федеративной Республики Германии Александру Ламбсдорфу. Эту информацию подтвердили «РИА Новости» в министерстве иностранных дел России.
Днём ранее немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что РФ выразила согласие принять нового посла Германии, ссылаясь на МИД ФРГ. Теперь, после получения официального агремана российские власти должны выдать Ламбсдорфу дипломатическую визу, затем он прибудет в посольство.
Как уточняют «Известия», 56-летний Алесандр Ламбсдорф работал в посольстве Германии в Вашингтоне, занимал во внешнеполитическом ведомстве ФРГ должность советника по России. С 2004 по 2017 год он избирался депутатом Европейского парламента. Сейчас граф Ламбсдорф занимает пост заместителя руководителя фракции Свободной демократической партии в бундестаге.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», новый посол в своё время призывал Берлин придавать большее значение политике безопасности, а также сомневался в озвученных Москвой планах сближения с Европой. Он также резко осудил начало спецоперации на Украине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru