Москва выдала агреман новому послу Германии Ламбсдорфу

Как уточняют «Известия», 56-летний Алесандр Ламбсдорф работал в посольстве Германии в Вашингтоне, занимал во внешнеполитическом ведомстве ФРГ должность советника по России. С 2004 по 2017 год он избирался депутатом Европейского парламента. Сейчас граф Ламбсдорф занимает пост заместителя руководителя фракции Свободной демократической партии в бундестаге.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», новый посол в своё время призывал Берлин придавать большее значение политике безопасности, а также сомневался в озвученных Москвой планах сближения с Европой. Он также резко осудил начало спецоперации на Украине.

