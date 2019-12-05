Москва объявила персоной нон грата болгарского дипломата

МИД России объявил о высылке сотрудника посольства Болгарии в Москве. Это стало ответом на объявления персоной нон грата российского дипломата болгарскими властями в конце октября.

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В свою очередь в МИД Болгарии подтвердили факт высылки дипломата. В ведомстве заявили, что в МИД России был вызван посол Анастас Крыстин, где ему вручили ноту, в рамках которой Москва, основываясь на принципе взаимности, известила Софию об объявлении сотрудника болгарского посольства персоной нон грата. Дипломат должен будет уехать из России в течение 24 часов.

Напомним, российский дипломат был выслан из Болгарии из-за того, что власти страны заподозрили его в ведении разведывательной деятельности.

