Москва обновляет диагностическую медтехнику по контрактам жизненного цикла
Москва в приоритетном порядке обновляет диагностическую медтехнику по контрактам жизненного цикла. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Отмечается, что сегодня более 80% диагностического оборудования в столице цифровое. Оставшиеся аналоговые аппараты постепенно заменяются на современные, что позволяет включать технику в единое цифровое медицинское пространство столицы и повышать качество диагностики.
С поставкой на 2020–2023 годы закуплено более 3 тысяч единиц сложного высокотехнологичного медицинского оборудования. Всего столичные власти планируют приобрести за этот срок свыше 6 тысяч единиц оборудования, в том числе десятки ангиографов, несколько сотен аппаратов для компьютерной и магнитно-резонансной томографии, тысячи аппаратов для ультразвукового исследования, маммографов и техники.
В приоритете закупки оборудования напрямую у производителей по контрактам жизненного цикла с 10-летней гарантией обслуживания.
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