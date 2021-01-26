Москва обновляет диагностическую медтехнику по контрактам жизненного цикла

Москва в приоритетном порядке обновляет диагностическую медтехнику по контрактам жизненного цикла. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Отмечается, что сегодня более 80% диагностического оборудования в столице цифровое. Оставшиеся аналоговые аппараты постепенно заменяются на современные, что позволяет включать технику в единое цифровое медицинское пространство столицы и повышать качество диагностики.

С поставкой на 2020–2023 годы закуплено более 3 тысяч единиц сложного высокотехнологичного медицинского оборудования. Всего столичные власти планируют приобрести за этот срок свыше 6 тысяч единиц оборудования, в том числе десятки ангиографов, несколько сотен аппаратов для компьютерной и магнитно-резонансной томографии, тысячи аппаратов для ультразвукового исследования, маммографов и техники.

В приоритете закупки оборудования напрямую у производителей по контрактам жизненного цикла с 10-летней гарантией обслуживания.

