Москва и Тегеран согласились организовать встречу Путина и Раиси

Москва и Тегеран пришли к соглашению об организации встречи президентов России и Ирана Владимира Путина и Ибрахима Раиси. Об этом объявил министр иностранных дел Исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиан по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По его словам, саммит может состояться «в не очень далеком будущем». Как подчеркнул Абдоллахиан, Иран воспринимает Россию как стратегического партнера для себя, что подтверждает договоренность о встрече лидеров.

Глава МИД Ирана добавил, что Москва занимает приоритетное место во внешней политике Тегерана, и выразил надежду, что вскоре произойдёт качественное развитие двусторонних отношений во всех направлениях.

Владимир Путин 19 июня поздравил главу судебной власти Ирана Ибрахима Раиси с победой на президентских выборах и высказался за дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в различных сферах.

