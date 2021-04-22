Москалькову переизбрали на пост омбудсмена на пять лет

Госдума переизбрала Татьяну Москалькову на должность уполномоченной по правам человека еще на пять лет, сообщило РИА Новости.

Сегодня на пленарном заседании Государственной думы прошло голосование на должность омбудсмена. На должность претендовали Москалькова, кандидатуру которой на пост первого апреля внес президент России Владимир Путин, и замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Иван Сухарев, выдвинутый ЛДПР. Большинством голосов победу одержала действующий омбудсмен.

Москалькова занимает должность уполномоченной по правам человека с 22 апреля 2016 года. На своем посту она сменила Эллу Памфилову.

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ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
ТЕГИ:ГосдумаПрава ЧеловекаТатьяна Москалькова
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