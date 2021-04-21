Москалькова: Рисков для здоровья Навального нет

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что 20 апреля оппозиционера Алексея Навального посетили четыре врача, не входящие в систему ФСИН, пишет ТАСС. По ее словам, серьезных рисков для здоровья политика нет, Навальный получает всю необходимую терапию, ему ставят капельницы.

Ранее адвокат Навального Ольга Михайлова заявляла о переводе оппозиционера в одиночную камеру туберкулезной больницы исправительной колонии №2 в Покрове Владимирской области, где политик отбывает срок «за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше».

