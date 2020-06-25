Мосгоризбирком разъяснил порядок аннулирования бюллетеней, использованных с нарушением

Все бюллетени в стационарном ящике на участке в Москве, где было допущено двойное голосование, будут аннулированы по решению участковой избирательной комиссии. Об этом сообщает в четверг ТАСС со ссылкой на зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрия Реута.

Ранее журналисты сообщили о попытке проголосовать дважды - при помощи бумажного бюллетеня и онлайн. ЦИК в ответ отметил, что результаты такого волеизъявления будут аннулированы, а виновные в нарушении – наказаны.

"Опечатывается ящик для голосования и все бюллетени, которые там находятся, признаются недействительными на основании решения участковой избирательной комиссии. Этот человек, который так поступил, он сделал так, что несколько бюллетеней тех, кто проголосовал до него, они тоже будут признаны недействительными в итоге. Потому что участковая комиссия не может выбирать, какой бюллетень он опустил, у нас тайное голосование", - рассказал он.

Ранее подавшие заявку на электронное голосование попытались проголосовать на традиционных участках № 1958 в Орехово-Борисово Южном и № 141 в Тверском районе. Председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов сообщил ТАСС, что голоса участников дистанционного голосования по поправке к Конституции РФ, попытавшихся проголосовать на обычных участках, будут учтены только один раз. "Главная задача в этой ситуации у комиссии - своевременно среагировать и устранить это нарушение. В дальнейшем аннулировать бюллетени в этом ящике, что уже принято", - заключил Реут.

Зампредседателя Мосгоризбиркома также уточнил, что члены избирательных комиссий будут перемещать бюллетени в сейф-пакеты ежедневно по окончании дня голосования в присутствии наблюдателей и под камерами. "Согласно порядку голосования, утвержденному ЦИК, бюллетени досрочно проголосовавших граждан могут быть перемещены в специальные сейф-пакеты, а также аннулированы в случае выявленного нарушения. По решению ТИК при проведении голосования могут использоваться как стационарный ящик, так и сейф-пакет. Когда заканчивается очередной день досрочного голосования, под камерой и в присутствии наблюдателей бюллетени перемещают из ящиков в сейф-пакеты до объявления итогов", - пояснил Реут.

Согласно постановлению Центральной избирательной комиссии о порядке общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, при голосовании могут использоваться сейф-пакеты. Они опечатываются таким образом, что вскрыть их без повреждения печати невозможно. Сейф-пакеты хранятся в сейф участковой комиссии или в другом месте для хранения документов и не вскрываются до начала подсчета голосов.



