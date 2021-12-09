Мосгоризбирком провел первое заседание под председательством Ольги Кирилловой

Первое заседание нового состава Московской городской избирательной комиссии (МГИК) под председательством Ольги Кирилловой прошло в Москве ранее в четверг, 9 декабря. Об этом рассказал член Мосгоризбиркома Фаяс Халилулин.

На первом заседании комиссия выбрала председателя в лице Кирилловой, а также ее заместителя и секретаря. Все кандидатуры были поддержаны единогласно. Согласно открытым источникам, Кириллова родилась в 1963 году. С 2012 по 2019 год работала в должности начальника УФМС по Москве. Ранее возглавляла комиссию по безопасности, миграционной политике и межнациональным отношениям Общественной палаты Москвы. Также является членом Совета при президенте по межнациональным отношениям.

Халилулин заявил, что восемь членов избиркома прошли в его состав по предложению политических партий. Это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия - За правду», «Зеленая альтернатива», «Гражданская платформа» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

При этом двух членов комиссии предложила назначить глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК), а еще одного – по предложению МГИК и «Московской федерации профсоюзов». Оставшиеся два члена прошли от депутатов муниципальных образований. По словам Халилулина, 11 членов комиссии человек ранее уже работали в ее составе. Их средний возраст составил 44 года. МГИК будет работать на протяжении пяти лет.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИзбиркомМосква
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