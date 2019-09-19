Мосгордума утвердила состав 14 комиссий. Ранее депутаты утвердили структуру столичного парламента седьмого созыва.

Так, в комиссию по государственному строительству и местному самоуправлению вошёл Роман Бабаян, Сергей Митрохин, Сергей Севостьянов, Маргарита Русецкая и другие.

В комиссию по культуре и массовым коммуникациям включены Дмитрий Локтев, Роман Бабаян, Евгений Бунимович, Андрей Медведев, Игорь Бускин, Наталия Метлина, Николай Губенко, Евгений Герасимов и Елена Шувалова.

С полным составом комиссий можно ознакомиться на официальном сайте Мосгордумы. Как напомнил депутат Кирилл Щитов, парламентарии, не вошедшие в состав комиссии, имеют право участвовать в её работе, задавать вопросы, а также участвовать в дебатах.

Ранее НСН писала, что Мосгордума начала свою работу в новом созыве с формирования структуры органа власти. Председателем столичного парламента был повторно избран Алексей Шапошников.



