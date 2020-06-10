Мосгордума приняла закон о дистанционном электронном голосовании

Депутаты Мосгордумы приняли закон о проведении в столице дистанционного электронного голосования в столичные органы государственной власти и органы местного самоуправления. Такое решение было принято в ходе заседания городского парламента.

В ходе заседания глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева напомнила, что в прошлом году в сентябре был проведен эксперимент по организации дистанционного голосования. Уже тогда было понятно, что за такой формой голосования будущее. Явка избирателей электронного голосования превысила 90%», - отметила она.

В принятом законе указано, что дистанционное электронное голосование будет проходить одновременно с голосованием в традиционном формате в сроки, определяемые столичной избирательной комиссией.

Согласно сопровождающим материалам, для участия в дистанционном электронном голосовании избирателю необходимо подать соответствующее заявление на портале государственных и муниципальных услуг Москвы не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за три дня до дня начала дистанционного электронного голосования.

Москвичи могут выбрать способ участия в голосовании: проголосовать на удобном для них участке, принять избирательную комиссию дома или отдать голос онлайн - с любого устройства с доступом в интернет. Принять участие в электронном голосовании можно на портале 2020og.ru.

