МО: За ночь силы ПВО сбили более 30 дронов ВСУ
Минувшей ночью 24 мая российские силы ПВО ликвидировали 33 украинских беспилотника над территорией страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве рассказали, что это произошло в период с 20:00 по московскому времени 23 мая до 07:00 утра 24 мая. По данным Минобороны, БПЛА ВСУ были уничтожены над Белгородским, Брянским, Вологодским, Калужским, Курским, Московским, Орловским, Рязанским, Смоленским и Тверским регионами, а также над Краснодарским краем и Крымом.
Ранее в МЧС России сообщили, что число жертв теракта ВСУ, произошедшего в колледже в Старобельске в ЛНР в ночь на 22 мая, увеличилось до 21, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
