Средства ПВО перехватили семь авиабомб Hammer, противокорабельную ракету «Нептун-МД», 15 снарядов HIMARS, а также 63 беспилотника ВСУ. Помимо этого, подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили шесть контратак, а Украина потеряла до 470 военных и один танк.

Ранее врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что над регионом сбиты две украинские ракеты, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».







