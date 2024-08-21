МО РФ: Российские войска освободили населенный пункт Желанное в ДНР

Российские военнослужащие подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Желанное в Донецкой народной республике (ДНР), сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве рассказали, что в результате активных действий бойцы РФ освободили населенный пункт Желанное в ДНР. Потери противника за сутки составили до 2060 человек.

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Средства ПВО перехватили семь авиабомб Hammer, противокорабельную ракету «Нептун-МД», 15 снарядов HIMARS, а также 63 беспилотника ВСУ. Помимо этого, подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили шесть контратак, а Украина потеряла до 470 военных и один танк.

Ранее врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что над регионом сбиты две украинские ракеты, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости
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