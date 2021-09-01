Мишустин задал задачу школьникам, которую они не смогли решить
1 сентября 202121:27
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил физтех-лицей им. Капицы в подмосковном городе Долгопрудном, где задал одиннацатиклассникам физтеховскую задачу.
Мишустин попросил учащихся провести перпендикуляр от точки окружности к диаметру без использования измерительных приборов. После общего обсуждения ученики не нашли возможного решения задачи.
Премьер объяснил варианты решения при помощи наводящих вопросов, передает «Радио 1».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru