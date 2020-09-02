Мишустин ввёл персональную ответственность министров за исполнение бюджета

Председатель правительства Михаил Мишустин предупредил министров и руководителей ведомств о персональной ответственности за неисполнение бюджета. «Неизрасходованных остатков к концу года быть не должно», - подчеркнул премьер-министр на заседании правительства, передает ТАСС.

Мишустин напомнил, что по итогам 2019 года остался большой объем неиспользованных бюджетных ассигнований. Он назвал такое положение вещей «недопустимым». Премьер поставил задачу, чтобы к концу текущего года были оплачены все государственные контракты, в полном объеме выделены запланированные субсидии предприятиям и организациям, а межбюджетные трансферты перечислены регионам.

При этом глава правительства отметил, что российские власти сумели обеспечить сбалансированное выполнение федерального бюджета в активный период пандемии коронавируса. По словам Мишустина, все социальные обязательства перед людьми, объявленные президентом, выполнены в полном объеме. Помощь получила и экономика.

