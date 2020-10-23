Мишустин уволил замминистра цифрового развития

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексея Волина. В ведомстве он курировал развитие медиаотрасли и интернета.

Его место займет Бэлла Черкесова, ранее трудившаяся в администрации президента, сообщили в пресс-службе кабмина.

Алексей Волин занимал должность замглавы ведомства с 2012 года. Он руководил переходом страны с аналогового телевидения на цифровое. Также ведомство достигло успехов в борьбе с цифровым пиратством, сообщает телеканал «360».

Кроме того, он стал одним из основных разработчиков мер поддержки медиаотрасли в условиях пандемии.



