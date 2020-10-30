Мишустин уволил первого замглавы Минтранса

Премьер-министр России Михаил Мишустин уволил первого заместителя министра транспорта Иннокентия Алафинова, сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства.

В тексте документа указано, что Алафинов освобождён от должности по собственной просьбе.

Близкий к министерству транспорта источник сообщил агентству, что пост Алафинова займёт замглавы Минтранса, глава Росавтодора Андрей Костюк.

Иннокентий Алафинов вступил в полномочия первого замминистра транспорта главы в 2018 году. Замминистра руководил нацпроектом «Безопасные и качественные автодороги» и транспортной частью плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

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ФОТО: Сайт правительства РФ / government.ru
ТЕГИ:УвольнениеМинтрансМихаил Мишустин
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