Мишустин уволил первого замглавы Минтранса

Кремль признал нехватку врачей по всей России Дефицит врачей в целом по стране составлял 25 тысяч еще год назад, медсестёр — около 130 тысяч «Лига защиты врачей»: причина дефицита – реформа здравоохранения Год прошел, дефицит остался