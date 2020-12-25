Мишустин утвердил стратегию борьбы с ВИЧ до 2030 года
Глава российского правительства Михаил Мишустин утвердил стратегию борьбы с вирусом иммунодефицита в стране до 2030 года. Об этом сообщает РИА Новости.
В соответствующем распоряжении Минздраву поручено в течение 6 месяцев представить план реализации мероприятий стратегии.
Отмечается, что целью стратегию является профилактика распространения ВИЧ, чтобы к 2030 году инфекция не представляла угрозу общественному здоровью. В частности, предполагается обеспечить население эффективным скринингом на ВИЧ, а также расширить охват противовирусной терапии и снизить ее стоимость.
Кроме того, стратегия предусматривает организацию социальной поддержки инфицированных людей.
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