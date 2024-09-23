Мишустин снял с должности замглавы Минприроды и замглавы Минобрнауки

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения об освобождении от занимаемых постов заместителя главы Минприроды Светланы Радченко и заместителя министра науки и высшего образования Дарьи Кирьяновой. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликование правовых актов.

На пост статс-секретаря — заместителя министра в Минприроды назначена Светлана Ходнева, ранее занимавшая должность заместителя главы Минсельхоза.

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Нового заместителя министра науки и высшего образования Елену Грудинину ведомство назначило вместо Кирьяновой. Грудинина работает в Минобрнауки с 2018 года и до назначения возглавляла департамент управления имуществом. На новой должности она продолжит курировать работу данного департамента, а также контрольно-ревизионного департамента.

Новый замглавы Минсельхоза Светлана Ходнева до прихода в министерство возглавляла правовой департамент Россельхозбанка и с мая 2018 года работала в Минсельхозе, где проработала до сегодняшнего дня, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: duma.gov.ru
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