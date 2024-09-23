Мишустин снял с должности замглавы Минприроды и замглавы Минобрнауки

Нового заместителя министра науки и высшего образования Елену Грудинину ведомство назначило вместо Кирьяновой. Грудинина работает в Минобрнауки с 2018 года и до назначения возглавляла департамент управления имуществом. На новой должности она продолжит курировать работу данного департамента, а также контрольно-ревизионного департамента.

Новый замглавы Минсельхоза Светлана Ходнева до прихода в министерство возглавляла правовой департамент Россельхозбанка и с мая 2018 года работала в Минсельхозе, где проработала до сегодняшнего дня, передает «Радиоточка НСН».