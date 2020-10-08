Мишустин обсудил Нагорный Карабах с премьер-министром Азербайджана

Премьер-министр России Михаил Мишустин провёл телефонные переговоры с премьером Азербайджана Али Асадовым. Как сообщила пресс-служба кабмина РФ, главы правительств обсудили вопросы торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества Москвы и Баку. Также Мишустин обменялся с азербайджанским коллегой мнениями о реализации совместных проектов России и Азербайджана.



Кроме того, российский премьер обратил внимание на необходимость как можно скорее стабилизировать обстановку в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, прекратить боевые действия и возобновить переговоры по урегулированию ситуации.



Военные действия на территории непризнанной республики Нагорный Карабах развернулись 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в атаках на мирные населённые пункты на линии соприкосновения. В Нагорном Карабахе заявили об атаках на мирное население, ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.

