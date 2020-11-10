Мишустин провёл телефонную беседу с Лукашенко
10 ноября 202018:01
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл телефонный разговор с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
Как отмечается в сообщении, разговор состоялся по инициативе российской стороны.
Мишустин обсудил с Лукашенко актуальные вопросы российско-белорусских экономических отношений.
Кроме того, предметом разговора политиков стала пандемия коронавирусной инфекции и меры противодействия распространению вируса.
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10 ноября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru