Мишустин провёл телефонную беседу с Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл телефонный разговор с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Как отмечается в сообщении, разговор состоялся по инициативе российской стороны.

Мишустин обсудил с Лукашенко актуальные вопросы российско-белорусских экономических отношений.

Кроме того, предметом разговора политиков стала пандемия коронавирусной инфекции и меры противодействия распространению вируса.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Телефонный РазговорАлександр ЛукашенкоМихаил Мишустин
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