Мишустин прибыл в Ереван
Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил Ереван для участия в межправительственном заседании Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Мероприятие пройдет в спортивно-концертном комплексе Еревана, пишет агентство ТАСС.
Ожидается, что главы правительства обсудят вопросы функционирования Евразийского экономического союза, включая проект Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Дополнительно предполагается принять решение о проработке совместных мер поддержки экспорта товаров.
Кроме того, страны-участницы собираются уделить особое внимание санитарно-эпидемиологической ситуации и реализации Комплексного плана по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции и других инфекционных заболеваний в странах ЕАЭС.
Также у главы российского кабмина запланированы беседы с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.
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