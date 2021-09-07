Мишустин прибыл с рабочим визитом в Саратов
Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с рабочей поездкой в Саратов, передает ТАСС.
Визит стал первой поездкой премьера в Саратов в качестве главы правительства. Мишустина сопровождают министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава Минздрава Михаил Мурашко, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.
Премьер-министр оценит ход строительства областной инфекционной больницы, посетит трамвайное депо и технопарк Almaz-Digital, а также ознакомится с проектом реконструкции набережной Волги.
Кроме того, запланирована встреча Мишустина с губернатором Саратовской области Валерием Радаевым.
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