Мишустин поздравил нового премьера Франции с назначением

Председатель правительства России Михаил Мишустин направил телеграмму новому премьер-министру Франции Жану Кастексу в которой поздравил его назначением. Премьер РФ выразил уверенность в расширении кооперации в разных сферах и на укрепление сотрудничества двух стран, сообщает пресс-служба кабинет министров.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о назначении нового главы правительства. Кастекс отвечал за координацию выхода пятой республики из режима изоляции в связи с пандемией коронавируса. Он также выполнял обязанности межведомственного уполномоченного по вопросу Олимпийских и Паралимпийских игр, которые должны состоятся в столице Франции в 2024 году. Ранее Жан Кастекс занимал пост мэра города Прад на юге страны.

Утверждается, что предыдущий премьер-министр Эдуар Филипп сам подал прошение об отставке. Он якобы согласился с Макроном о необходимости формирования другого кабинета министров «для реализации нового этапа президентского срока». В минувшее воскресенье Филипп победил на выборах мэра Гавра, этот город он уже возглавлял в 2010-2017 годах.

Ранее Макрон пообещал французам вывести страну на новый курс в оставшиеся два года своего текущего президентского срока. По оценке главы государства, его соотечественники разочарованы многими моментами внешней и внутренней повестки.

