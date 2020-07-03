Мишустин поздравил нового премьера Франции с назначением
Председатель правительства России Михаил Мишустин направил телеграмму новому премьер-министру Франции Жану Кастексу в которой поздравил его назначением. Премьер РФ выразил уверенность в расширении кооперации в разных сферах и на укрепление сотрудничества двух стран, сообщает пресс-служба кабинет министров.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о назначении нового главы правительства. Кастекс отвечал за координацию выхода пятой республики из режима изоляции в связи с пандемией коронавируса. Он также выполнял обязанности межведомственного уполномоченного по вопросу Олимпийских и Паралимпийских игр, которые должны состоятся в столице Франции в 2024 году. Ранее Жан Кастекс занимал пост мэра города Прад на юге страны.
Утверждается, что предыдущий премьер-министр Эдуар Филипп сам подал прошение об отставке. Он якобы согласился с Макроном о необходимости формирования другого кабинета министров «для реализации нового этапа президентского срока». В минувшее воскресенье Филипп победил на выборах мэра Гавра, этот город он уже возглавлял в 2010-2017 годах.
Ранее Макрон пообещал французам вывести страну на новый курс в оставшиеся два года своего текущего президентского срока. По оценке главы государства, его соотечественники разочарованы многими моментами внешней и внутренней повестки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru