Мишустин поручил проработать вопрос беспилотников на дорогах
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил проработать вопрос тестирования и последующего внедрения в эксплуатацию беспилотных машин на российских дорогах. Об этом сообщается в документе с перечнем поручений на сайте кабмина.
Поручение дано Минтрансу, МВД, Минпромторгу и Минэкономразвития с привлечением научно-технологического сообщества.
Отмечается, что поручение дано "в целях опережающего развития". В тексте также указывается необходимость предусмотреть "опытную коммерческую эксплуатацию" в ряде российских регионов. Сроком исполнения поручения значится 12 мая.
На сайте кабимна уточняется, что указания Мишустина, направлены на выполнение перечня поручений президента по итогам встречи с ведущими российскими инвесторами 11 марта текущего года.
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