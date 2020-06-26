Мишустин подписал постановление о допвыплате россиянам с детьми
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении дополнительной материальной помощи семьям, в которых воспитываются дети до 16 лет. Ранее президент РФ Владимир Путин распорядился дополнительно выделить на каждого ребенка по 10 тысяч рублей.
Во время видеообращения к россиянам 11 мая президент, в частности, объявил, что все семьи с детьми до трех лет в течение апреля, мая и июня будут получать дополнительные пособия по 5 тысяч рублей.
На каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет включительно предназначалось по 10 тысяч рублей в качестве единовременной помощи.
В ходе своего последнего обращения Путин распорядился выделить еще по 10 тысяч на каждого ребенка, при этом родителям и опекунам не надо будет заново оформлять заявления - деньги поступят на их счета атвоматически.
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