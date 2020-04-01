Мишустин отправил в отставку замминистра здравоохранения Костенникова
1 апреля 202014:27
Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об отставке заместителя министра здравоохранения страны Дмитрия Костенникова.
Соответствующий документ обнародован наофициальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается,что Костенников освобожден от должности по его просьбе. Он занимал пост замминистра здравоохрения с июля 2013 года.
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