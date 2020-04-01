Мишустин отправил в отставку замминистра здравоохранения Костенникова

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об отставке заместителя министра здравоохранения страны Дмитрия Костенникова.

Соответствующий документ обнародован наофициальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается,что Костенников освобожден от должности по его просьбе. Он занимал пост замминистра здравоохрения с июля 2013 года.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
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