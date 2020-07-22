Мишустин обозначил главную цель работы правительства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает повышение качества жизни каждого человека в стране главной целью работы правительства. Об этом он заявил, выступая в Госдуме в среду, 22 июля.

Достичь этой цели кабмин планирует за счёт роста экономики и развития социальной сферы, что связано с достижением национальных целей, отметил Мишустин.

Как сообщает РИА ФАН, он также назвал несколько базовых ценностей, на которые в своей работе опирается правительство. Это, в частности, нацеленность государственных сервисов на потребности людей, открытость в работе. Для министров в приоритете этичное поведение, а результат стал важнее процедур и регламентов, добавил Мишустин.

