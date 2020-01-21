Мишустин назвал основные направления работы кабмина

Премьер-министр Мишустин в своем выступлении перед новым правительством перечислил основные цели, которые считает приоритетными. Об этом сообщает РИА Новости.



В качестве приоритетов Мишустин назвал демографический рост в стране, в том числе усиление поддержки многодетных семей, улучшение качества образования и здравоохранения, а также увеличение доходов граждан. Он обозначил эти приоритеты как меры, которые способны быстро повысить уровень жизни россиян, и отметил, что это те самые задачи, которые сформулировал Путин в своем послании.

Президент России в послании к Федеральному собранию произнес перечень инициатив, которые должны обеспечить поддержку незащищенным слоям общества. В их числе было продление до 2026 года включительно маткапитала, увеличение его суммы и продление ежемесячных пособий на детей-дошкольников.

